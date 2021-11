Alunos da Jaime Moniz voltam a eleger Comissão de Finalistas

"Após um interregno de dois anos motivado pela pandemia, os estudantes finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz voltam a eleger a Comissão de Finalistas no dia 5 de Novembro, entre as 09h30 e as 14 horas", anuncia uma nota da Direcção da escola.

Para estas eleições, "deram entrada no conselho executivo duas listas candidatas: lista A, liderada por Maria Manuela Mendes Pontes de Sousa, e lista B, encabeçada por Manuel António de Ponte Rodrigues".

Mesmo que seja possível realizar eleições, "atendendo ainda às restrições pandémicas, a campanha eleitoral terá lugar a 4 de Novembro, mas sem a afixação de cartazes e música. Ambas as listas rubricaram um compromisso neste sentido. Assim, a campanha será feita através de uma sessão de apresentação das propostas das listas candidatas, com moderação por parte de um elemento do Conselho Executivo, no dia 4 Novembro, entre as 13h30 e as 16h00, para as diferentes turmas do 12.º ano de escolaridade", estabelece.

Como é habitual, "a lista vencedora deverá organizar a viagem de finalistas, provavelmente nas férias da Páscoa, a um destino do sul de Espanha", aponta. "A tradicional Bênção das Capas também é este ano retomada com a cerimónia agendada para o dia 30 de Novembro, pelas 15h30, na Sé Catedral do Funchal".