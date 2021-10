Novo avião A330-900 da TAP voa amanhã para Madeira

Amanhã, dia 1 de Novembro, o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo vai receber um dos aviões de 'última geração' adquiridos pela TAP.

A transportadora aérea nacional vai utilizar nos seus voos regulares entre Lisboa e Funchal (TP1691) e Funchal-Lisboa (TP1688 FNCLIS) um A330-900, adiantou ao DIÁRIO uma fonte da companhia.

O aparelho aterra na Madeira, às 20h35, no Aeroporto da Madeira e parte às 21h35 rumo à capital portuguesa.

Embora não seja a primeira vez que o A330-900 neo visita a Região, a aeronave destaca-se pelo porte e as suas características inovadoras.

Desenhados para viagens de longo curso, os modelos mais recentes da Airbus, os A330neo têm tem 298 assentos (34 em classe executiva, 96 em classe económica plus e 168 em classe económica), um design inovador, uma cabina mais espaçosa e confrontável, com iluminação aperfeiçoada e adaptada a cada fase de voo, entre outras comodidades, que pode espreitar no vídeo.

Segundo a companhia, o aparelho também mais eficiente e amigo do ambiente, com menos 15 por cento de consumo de combustível e menor poluição sonora.

TAP foi a primeira companhia no mundo a estrear, na sua frota, estes aviões, em 2018. Neste momento possui 19 aeronaves desta família.