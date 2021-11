51 novos casos de Covid-19 na Madeira

Há a reportar 51 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de cinco casos importados: dois da Espanha, um da Alemanha, um do Reino Unido e um dos Países Baixos, sendo os restantes 46 casos de transmissão local. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Com mais 18 casos recuperados a reportar são agora 211 os casos activos. Relativamente ao isolamento destes doentes, é de assinalar que 15 pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (14 em Unidades Polivalentes e 1 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19).

Casos Suspeitos Vigilância Activa Vigilância Viajantes 171 267 34.499

"Hoje vamos chegar a quase 50" casos de covid-19 na Madeira, diz Miguel Albuquerque A Madeira deverá registar hoje perto de 50 casos de covid-19, revelou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita efectuada à empresa Alpendre – Design de Interiores e Decorações.

No total, há 171 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Região.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 267 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 34.499 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação Madeira Safe.