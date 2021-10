Diogo Goes e Luís Sardinha com investigação publicada em revista internacional

Os investigadores Diogo Goes e Luís Sardinha publicaram a investigação intitulada 'Tourism and museums: an empirical reflection on the Autonomous Region of Madeira' na PASOS - Journal of Tourism and Cultural Heritage. O artigo publicado ontem reflecte a investigação iniciada em 2019, no âmbito do Centro de Investigação Científica do ISAL.

A investigação, agora publicada sob forma de artigo científico, surge na sequência das comunicações sobre o tema, apresentadas na 'Regional Helix 2020 - International Conference Conference on Regional Competitiveness, Tourism Innovation and Knowledge Transfer' e no 'THINK+ 2021 International Conference on Management Hospitality and Tourism: a Multilevel Approach'.

A investigação de Diogo Goes e Luís Sardinha debruçou-se sobre uma análise da evolução do número de visitantes nos museus da Madeira, no período de 2012 a 2018, procurando verificar as relações dos fluxos e dinâmicas do universo turístico e os impactos, se existentes, no universo museológico, nomeadamente no regional.

A PASOS - Journal of Tourism and Cultural Heritage é uma revista de investigação científica, editada pelo consórcio do Instituto Universitário de Investigação Social e Turismo da Universidade de La Laguna, em Espanha, e pelo Instituto Universitário da Maia – ISMAI. A revista, com periodicidade quadrimestral, é especializada na análise académica e empresarial dos diferentes processos de desenvolvimento turístico, com especial relevo para as relações com a cultura e o território. O conselho científico é composto por investigadores de mais de duas dezenas de universidades e centros de investigação, de todo o mundo, reunindo cerca de duas dezenas de países. revista está indexada e incorporada em mais de duas dezenas de bases de dados de referência, fontes para a investigação internacional.

No estudo verificou-se que apesar do número global de visitantes ter progressivamente aumentado no período considerado, não é possível estabelecer uma relação directa, embora provável, com os fluxos turísticos.

Os autores identificaram alguns dos problemas do sector e apontam algumas críticas: “A realidade museológica da Madeira, a par do contexto nacional, está fortemente exposta ao sector do Turismo, colocando em causa ou subvertendo o papel da instituição museológica, de atuar na comunidade onde se insere. São vários os estudos que referem que a frequência destes espaços fica aquém das expectativas e do seu potencial económico. A atractividade dos museus depende de uma programação (regular), da actualização dos discursos museográficos e da capacidade de comunicabilidade".