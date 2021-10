Grémio Literário da Madeira regressa com jantar tertúlia a 30 de Outubro

O Grémio Literário da Madeira está de volta às suas habituais tertúlias no próximo sábado, 30 de Outubro, pelas 20 horas com a realização de um jantar tertúlia dedicado à 'EXOPOLÍTICA'.

Após um interregno motivado pela pandemia de covid-19, as tertúlias dinamizadas pelo Grémio Literário da Madeira estão de regresso, a acontecer no Restaurante Il Vivaldi, no Funchal.

Em nota enviada à comunicação social, o Grémio destaca que o próximo jantar tertúlia é dedicado "a uma temática nunca antes abordada na Região".

A 'Exopolítica', um campo científico interdisciplinar, com raízes nas ciências políticas, que se focaliza na investigação e educação pública no que diz respeito aos actores, instituições e processos associados à vida extraterrestre, assim como às implicações que acarreta o surgimento de um novo paradigma.

O evento contará com o coordenador da Exopolítica Portugal, ICER, NFN, Francisco Manuel Corrêa, como orador.

A tertúlia e o jantar convívio ocorrerão no mesmo espaço e têm um custo de 25 euros por pessoa. Os lugares estão limitados à capacidade da sala e estão disponíveis mediante inscrição em https://bit.ly/gremio_exopolitica.

Francisco Manuel Corrêa

“Nascido em 1973, desde muito jovem desenvolveu um interesse crescente pela possibilidade de vida inteligente em outros planetas. Motivado pelo activismo de pessoas como Steven Greer, Stephen Bassett ou Paola Harris, fundou em 2009 a iniciativa de Exopolítica em Portugal. A Exopolitica Portugal trabalha em colaboração com o CTEC, o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, um departamento de investigação da Universidade Fernando Pessoa no Porto. Com o apoio do CTEC, organizou várias conferências na Universidade Fernando Pessoa, com oradores como David Griffin, Frederik Uldall, Gary Heseltine, Olli Pajula, Paola Harris, Pepón Jover, Richard Dolan, Robert Fleischer, Stephen Bassett. Além de Portugal, fez apresentações em conferências na República Checa, Dinamarca, Alemanha, Espanha, San Marino e Reino Unido.

Colaborou na produção, e participou nas filmagens em Portugal, de documentários como “UFO Europe” e “Planet UFO” ambos para o National Geographic Channel, e “Extraterrestres” para o Canal HISTÓRIA.

É fundador e director Europeu da ICER, uma associação internacional com sede em Portugal, com membros de 28 países.”