Turma de 1.º ano do Externato Júlio Dinis em isolamento devido a caso de covid-19

Um aluno do 1.º ano do Externato Júlio Dinis (EJD), no Funchal, testou positivo à covid-19, determinando o isolamento profiláctico da turma.

Numa nota aos encarregados de Educação a que o DIÁRIO teve acesso pode ler-se o seguinte:

Após conhecimento da confirmação da existência de um resultado positivo ao covid-19 de um aluno do 1.º ano do EJD, e após contacto com a Delegada de Saúde Pública, foi determinado que todos os alunos da turma do 1.º ano deverão de imediato ficar em isolamento profilático.

De acordo com a mesma nota, durante este isolamento a escola irá garantir o apoio à distância às famílias, que "brevemente irão receber um email com todas as orientações da respectiva professora".

O externato diz ainda aguardar orientações da Delegada de Saúde da Direcção Regional de Saúde, que serão transmitidas "de imediato" a todos os encarregados de educação.

Recorde-se que, ontem, dia 2 de Novembro foram reportados 15 novos casos em escolas da Região, que levaram 65 ao isolamento.

15 novos casos em escolas da Madeira levam 65 ao isolamento Decretaria da Educação reporta casos de infecção em cinco escolas da Região

A Região Autónoma da Madeira contabiliza, até à data, 211 os casos activos de covid-19, depois de ontem terem sido registados 51 novos casos.