1,7 milhões para subvenções vitalícias de ex-deputados

A Assembleia Legislativa da Madeira recusa-se a divulgar quem são os 48 antigos parlamentares e seis beneficiários por transmissão do direito por morte do titular, a quem suporta pensões ‘douradas’. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quarta-feira explica que os encargos suportados com o pagamento das subvenções ascendeu a 1,7 milhões de euros para subvenções vitalícias de ex-deputados, em 2020.

Também em 2020 houve valor recorde nas pensões de velhice. Eram 44.101 os beneficiários registados na Região que custaram 255 milhões de euros à Segurança Social.

Na política, uma projecção com base nos resultados das eleições autárquicas coloca o PS em risco de perder lugar em São Bento, o que poderá abrir 'vaga' para um quarto deputado à eventual coligação PSD/CDS.

Em tribunal apresenta-se um desempregado contratado para transportar droga, que vai a julgamento, no início de 2022, depois de engolir bolotas com heroína. O homem foi detido no aeroporto.

Areeiro atinge recordes do século.

Há 58 anos que não havia um Outubro tão seco no Areeiro, pico onde a temperatura média foi mais de 3 graus Celsius (ºC) acima da média. Nas zonas altas, a chuva esteve a menos de um terço do normal.

A previsão de temperatura máxima para hoje é de 26ºC.

