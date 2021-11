'Horários do Funchal' apresenta amanhã nova frota turística de autocarros

Amanhã, dia 4 de Novembro, pelas 12 horas, terá lugar a cerimónia de apresentação da nova frota de autocarros da Horários do Funchal (HF), a ser afeta ao serviço ocasional de aluguer para a atividade turística. O evento, que se realizará nas instalações da empresa (sitas ao número 5 da Travessa da Fundoa de Baixo), contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário regional da Economia, Rui Barreto.

A Horários do Funchal adquiriu 15 novos autocarros destinados ao serviço de "aluguer de autocarros com motorista – alugueres e turismo", um segmento que HF explora há cerca de 25 anos.

Trata-se de u, investimento de 3.217.500 euros, ao qual acresce IVA. Ou seja, quase 4 milhões de euros (3.925.350 euros).

A adjudicação foi feita por concurso internacional, sendo a proposta vencedora a apresentada pela marca SCANIA/IRIZAR modelo i6 (gama média alta).

"A frota turística da empresa apresentava uma idade média bastante elevada e não acompanhou as exigências do mercado de turismo, para além de apresentar custos de manutenção, de operação e ambientais, já bastante consideráveis. Com esta aquisição, a HF contribui assim para a imagem de qualidade do Destino Madeira, disponibilizando uma oferta de transporte de qualidade e segurança", destaca o Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira em nota de imprensa.

Os veículos agora adquiridos são "mais eficientes do ponto de vista energético e de emissões carbónicas, ajustados às normas europeias Euro VI" e dispõem de plataforma elevatória automática lateral, "que permite embarcar pessoas com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas aberta".

Oferecerão igualmente "climatização automática com sistema de purificação do ar por ozono, que permite manter a utilização do ar condicionado e ao mesmo tempo reduzir as substâncias contaminantes do ar, destruindo determinadas bactérias e agentes químicos".

Os autocarros terão "capacidade para uma cadeira de rodas e 49 lugares sentados ou 53 lugares sentados". Oferecerão ainda "dispensador de álcool gel automático, nas portas de embarque e desembarque".

Para além destas comodidades, "as portas têm sistema de anti-entalamento, haverá carregadores USB individuais e o autocarro virá com inibidor de arranque – álcool teste (para o motorista)", o que garante que, "em cada utilização, terá que ser efectuado um teste de álcool para que o veículo possa ser ligado", complementa a mesma nota.