Santa Cruz regista quase metade das novas infecções

O concelho de Santa Cruz regista, esta terça-feira, 24 novos casos positivos do total de 51 infecções reportadas pela Direcção Regional de Saúde (DRS). Já o Funchal somou mais 18 infectados segundo o boletim epidemiológico.

Com apenas dois casos positivos referenciados a não residentes, são 49 as infecções detectadas entre pessoas com residência na Região.

Localidade Casos Positivos Santa Cruz 24 Funchal 18 Câmara de Lobos 2 Santana 2 São Vicente 1 Machico 1 Porto Santo 1 *Não residente 2

51 novos casos de Covid-19 na Madeira Há a reportar 51 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de cinco casos importados: dois da Espanha, um da Alemanha, um do Reino Unido e um dos Países Baixos, sendo os restantes 46 casos de transmissão local. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Desde o dia 21 de Agosto que a Madeira não somava tantos casos no espaço de 24 horas. Nesse mesmo dia a Região reportou 52 novos casos de Covid-19, dias depois de um pico de 61 infecções (18 de Agosto).