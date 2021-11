Detido incendiário de 6 caixotes de lixo no Funchal

A Polícia de Segurança Pública deteve no passado feriado um indivíduo que incendiou diversos caixotes de lixo no Funchal.

De acordo com um comunicado emitido, uma pessoa avistou este homem a atear fogo a caixotes do lixo públicos no cais da cidade, o que permitiu à PSP interceptá-lo.

Perceberam também que o mesmo indivíduo tinha ateado fogo a outras papeleiras na Estrada Monumental, vandalizando ao todo seis caixotes de lixo.