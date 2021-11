Administradas mais de 395 mil vacinas contra a covid-19 na Madeira

"Até ao dia 31 de Outubro foram administradas na Região Autónoma da Madeira, 395 890 vacinas contra a covid-19, desde dia 31 de Dezembro de 2020", revela a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em nota remetida à imprensa.

"Do número total de vacinas administradas na RAM (395 890), 208 677correspondem à administração da primeira dose, 205 724 doses de vacinação completa e 7 015 doses de reforço/adicionais", refere a mesma nota.

De acordo com a mesma fonte, "a taxa de cobertura da população residente com mais de 50 anos é superior na 98%" e "entre os residentes com idade entre 12 e 24 anos a taxa de cobertura é superior a 78%".

Segundo os dados, provisórios, recolhidos, 83% da população residente tem já a vacinação completa e 84% a vacinação iniciada.