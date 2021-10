Exposição 'Amigos e Conhecidos' para visitar na Casa da Cultura de Santana

A Casa da Cultura de Santana acolheu, ontem, a inauguração da exposição intitulada 'Amigos e Conhecidos', da autoria de Miguel Vieira da Silva e João Nelson Gonçalves Sousa. O certame estará patente até 3 de Dezembro.

De acordo com João Nelson Sousa, a ideia da exposição "surge inicialmente com o objectivo de comemorar os 17 anos de actividade do Hotel Costa Linda e Restaurante Praça do Engenho, e simultaneamente para homenagear várias personagens madeirenses, portugueses da nossa história". A primeira mostra desta exposição decorreu no restaurante Praça do Engenho (Porto da Cruz), em Maio de 2021.

"Este evento conta a história de como uma amizade de infância pode perdurar durante muito tempo, embora os protagonistas tivessem quase 20 anos sem falarem um com o outro devido à distância... Após um novo encontro e falarem um pouco, era como se tivessem falado ontem!", refere a mesma nota.

A união e amizade reflecte-se neste trabalho conjunto que dá a conhecer o talento artístico e poético de Miguel Vieira da Silva e de João Nelson Gonçalves de Sousa, respectivamente. Por isso, aliado a cada retrato elaborado pelas mãos do designer e publicitário Miguel Vieira da Silva, haverá uma poesia da autoria de João Nelson Gonçalves de Sousa alusiva à personalidade retratada.