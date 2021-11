'A Química é Divertida' regressa nos dias 25 e 26 de Novembro

A 26.ª edição de 'A Química é Divertida®' vai realizar-se entre os dias 25 e 26 de Novembro, este ano dedicada ao tema 'Um mundo de cores'.

As actividades estão previstas decorrer nos laboratórios do Centro de Química da Madeira (CQM), nos dias 25 de Novembro, das 14h às 17 horas, e a 26 de Novembro, das 10h às 13 horas e das 14h às 17 horas. A participação é gratuita mediante inscrição prévia em http://www3.uma.pt//quimicadivertida, até o dia 22 de Novembro.

A iniciativa recebe visitas organizadas pelas escolas com alunos de todos os anos de escolaridade, no entanto, considerando os constrangimentos actuais, provocados pela pandemia da covid-19, e por uma questão de segurança de todos os intervenientes, em 2021, a participação vai estar limitada a grupos escolares do 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário.

Desde a sua primeira edição, em 1995, que o Departamento de Química e o CQM promovem, junto dos jovens e da restante comunidade, a cultura científica nas áreas da Química e da Bioquímica, partilhando com todos, o conhecimento e a importância do saber no desenvolvimento da economia e na promoção da saúde e do bem-estar das populações.