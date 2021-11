Tome nota da agenda desta quinta-feira, 18 de Novembro

- 09h30 - Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

- 10 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na conferência, do Grupo de Filosofia da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, subordinada ao tema 'Liberdade de Expressão';

- 11h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa OK Motor Sport Unipessoal Lda, ao Caminho dos Tanques nº 4 fracção A, no Caniço;

- 14h30 - O Grupo Parlamentar do PS-M realiza as suas Jornadas Parlamentares no Fórum Machico, a iniciativa terá como orador convidado Jorge Cristino, gestor público no sector empresarial do Estado na área do Ambiente, o líder parlamentar do PS, Rui Caetano, do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, da deputada Sílvia Silva e do presidente do PS-M, Paulo Cafôfo;

- Das 14h30 às 16h30 - Encontro entre as Entidades com Competência Matéria de Infância e juventude da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz, intitulado 'Tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças';

- 15 horas - A CDU realiza uma acção política para apresentar uma iniciativa Parlamentar, na Freguesia do Monte, junto ao Complexo Habitacional das Lajinhas;

- 16 horas - Conferência António Aragão no Museu de Arte Sacra do Funchal;

- 16h30 - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência a Associação Presença Feminina e os participantes no projeto 'ERASMUS + KA204-Adult Education - More Education for Tolerant Europe – M.E.T.E', na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 16h45 - A União do Sindicatos da Madeira promove uma distribuição de um boletim informativo pelas Ruas do Funchal, aos trabalhadores e população em geral;

- 17 horas - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, promove uma conferência de impressa via Zoom para divulgar novas medidas de controlo sanitário da covid-19;

- 17h30 - Recital do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode no Hotel The Cliff Bay;

- 21 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, assiste ao bailado 'Clarinha e o Quebra-Nozes', no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

- 21 horas - Banda Municipal de Câmara de Lobos promove concerto para assinalar os seus 149 anos;