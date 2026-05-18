Administração Trump anuncia fundo de 1.460 ME para aliados processados em acordo para retirada de acção judicial

A Administração Trump anunciou hoje a criação de um fundo de 1.700 milhões de dólares (1.460 milhões de euros) destinado a indemnizar aliados do Presidente norte-americano que foram alvo de processos judiciais.

A decisão surge depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter decidido retirar a ação de 10 mil milhões de dólares (8.580 milhões de euros) apresentada contra o Serviço de Impostos Internos (IRS).

O denominado "Fundo Contra a Instrumentalização" foi anunciado pelo Departamento de Justiça norte-americano no âmbito de um acordo para resolver o processo movido por Trump devido à divulgação das suas declarações fiscais.

Democratas e organizações de fiscalização governamental prometeram de imediato contestar o acordo.

Ainda durante o dia, as bolsas mundiais registaram maioritariamente quedas e os preços do petróleo subiram, depois de Trump ter avisado Teerão de que "o tempo está a esgotar-se", numa altura em que as negociações entre os Estados Unidos e o Irão para um fim permanente da guerra se encontram bloqueadas.

Os mercados de futuros norte-americanos caíram e os mercados do Japão e da Coreia do Sul recuaram dos máximos históricos.

Trump retirou hoje a ação que tinha interposto contra o IRS devido à divulgação das suas declarações fiscais a órgãos de comunicação social.

A decisão foi comunicada pela equipa jurídica do republicano num documento apresentado num tribunal federal da Florida, estado onde se situa a residência de Trump.

Em janeiro, o Presidente e os seus dois filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump, processaram o IRS e o Departamento do Tesouro em 10 mil milhões de dólares, acusando-os de terem permitido, sem autorização, a divulgação das declarações fiscais do chefe de Estado relativas ao seu primeiro mandato (2017-2021).

Em 2025, Charles Littlejohn, antigo subcontratado do IRS, foi condenado a cinco anos de prisão por divulgar registos de milhares de pessoas, incluindo os do próprio Trump.

A defesa de Trump não informou sobre qualquer acordo para a retirada da ação, mas a imprensa adiantou que o fundo se destina a indemnizar aliados políticos e outras pessoas investigadas pelo Departamento de Justiça durante o mandato do seu antecessor, o democrata Joe Biden (2021-2025).

A iniciativa visa compensar pessoas próximas de Trump que enfrentaram elevados custos legais em investigações federais abertas durante a anterior administração, incluindo algumas relacionadas com o assalto ao Capitólio de 06 de janeiro de 2021.

Segundo a notícia, o Governo utiliza como referência um fundo histórico de compensação criado durante a presidência de Barack Obama (2009-2017) para indemnizar agricultores e criadores de gado indígenas norte-americanos discriminados durante décadas no acesso a subsídios federais.

A decisão coincide ainda com as tentativas do círculo próximo de Trump para resolver a ação apresentada pelo Presidente contra o IRS devido à divulgação das suas declarações fiscais à comunicação social norte-americana.

Uma das opções em análise seria excluir o próprio Presidente desse eventual fundo, permitindo, contudo, que os seus aliados recebessem compensações financeiras enquanto decorrem negociações para a retirada das ações judiciais.

O caso colocou sob pressão o procurador-geral interino, Todd Blanche, antigo advogado de defesa de Donald Trump, devido a dúvidas sobre possíveis conflitos de interesses no seio da administração.