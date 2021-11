Tome nota da agenda para esta terça-feira

09h00 Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira

09h30 O Município do Porto Santo irá proceder à limpeza do Ribeiro Cochino como forma de sensibilizar a comunidade, no âmbito da comemoração do Dia Nacional do Mar

11h00 Inauguração de Exposição - Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica, com presença de Eduardo Jesus, na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro

11h00 Assinatura do protocolo de cooperação entre a UMa e a MPE-Madeira Parques Empresariais, na Reitoria da UMa Colégio dos Jesuítas

11h00 No âmbito do Dia Internacional da Tolerância, a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania promove a Conferência 'Do Conflito à Solução – Vias a Percorrer pelo Consumidor' com a presença de Rita Andrade, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira;

12h00 Miguel Albuquerque visita o navio “Ada Rebikoff” da Fundação Rebikoff-Niggeler, no Cais 8 do porto do Funchal

14h30 1.º Encontro do Mar, presidido por Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues, na Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas

15h00 Pedro Ramos preside à cerimónia de apresentação do projecto 'Geração Mais Saúde', no Centro de Estudos e História do Atlântico

15h30 Susana Prada visita o Novo Centro de Manutenção e Logística da ARM, em Gaula

15h45 Sindicato da Hotelaria promove Plenário com os trabalhadores da Hotelaria

16h00 José Manuel Rodrigues, preside à cerimónia de assinatura de um protocolo entre a ALRAM e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, na Assembleia Legislativa da Madeira

16h00 Aula aberta subordinada ao tema 'A sustentabilidade do turismo na RAM em fase de recuperação do impacte do Covid-19', que será leccionada por João Carlos Abreu, na Universidade da Madeira (Campus da Penteada)

18h00/19h30 Encontro 'Mercado Tradicional e E-Commerce: Tendências e Oportunidades no sector da saúde', com Filomena Santos, no Hotel Four Views Baía

Cultura e Entretenimento

16h00 Visita oficial de Pedro Calado à 47ª Feira do Livro do Funchal, na Placa Central da Avenida Arriaga"

17h00 Inauguração da exposição 'Olhar(es) sobre a Ilha', no Museu Quinta das Cruzes (Funchal)

21h00 Concerto Intimista de Bárbara Tinoco, no Teatro Municipal Baltazar Dias (Funchal)

Desporto

Prossegue o Madeira Ladies Open, na Quinta Magnólia