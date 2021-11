Garrafa lançada em Miami em 2015 chega ao Porto Santo

Na semana passada deu à costa do Porto Santo uma garrafa de vidro oriunda de terras norte-americanas. A referida garrafa foi encontrada na sexta-feira, pelo casal Vieira, a nordeste da ilha dourada, mais precisamente, no calhau do Porto dos Frades, depois de ter sido lançado ao mar, em 2015, em Miami, pelo casal canadiano Brigitte e Warren Doerksen.

Marco Vieira estava perto do meio-dia acompanhado pela sua mulher Lisa Vieira a passear, quando se deparou com a referida garrafa.

“Estávamos a passear o nosso cão, como é hábito, a maré estava a descer e por um instante, ela estava a filmar para o Facebook, quando encontrou uma garrafa escura de vinho, que tinha dinheiro e um pedaço de papel”, explica Marco Vieira, acrescentando: “Quando levantei a garrafa que estava um pouco suja, tinha dentro duas notas de um dólar, uma mensagem e um cartão de negócio”, disse, complementando: “Ficamos radiantes porque não é todos os dias que se encontra uma coisa desta”.

O casal Vieira veio a descobrir que a mensagem indicava que a garrafa fora lançada à água a 9 de Fevereiro de 2015. E dizia: “Nós estamos de férias em Miami, num cruzeiro e vou fazer uma brincadeira, vamos fazer uma mensagem e se alguém encontrar esta garrafa, abram, cá está o nosso email, e se quiserem contactar-nos e disfrutar da brincadeira e de dois dólares”.

Marco e Lisa Vieira entraram em contacto com o casal canadiano, por videochamada. “A senhora viu o email que a minha mulher enviou no passado sábado, dia 13, e não quis acreditar, ficou radiante”, explica Marco Vieira, acrescentando que, hoje mesmo, durante a tarde “fizemos uma entrevista, por videochamada, para um canal televisivo do Canadá, achamos que esta história foi engraçadíssima”.

O casal Vieira que mora e trabalha na ilha dourada há já alguns anos, vai guardar a referida garrafa e o restante que nela continha. “Vamos fazer uma caixinha de vidro com os pedaços de madeira encontrados no Calhau do Porto dos Frades, fazer o display com toda história, de onde veio e onde veio bater”.

Marco Vieira adiantou ainda ao DIARIO, que o casal canadiano Brigitte e Warren Doerksen “quer vir ao Porto Santo em breve e conhecer o local onde a garrafa foi encontrada”.