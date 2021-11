Tome nota da agenda desta quarta-feira, 17 de Novembro

- 09 horas - Reunião Plenária

- 09h30 - O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita a empreitada de 'Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas em Taludes Sobranceiros às Estradas Regionais -Talude da Cruzinha – ER 103';

- 10h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estarão presentes na inauguração da Unidade de São Camilo de Lelis, que irá integrar a Rede Regional de Cuidados Integrados, da Casa de Saúde Câmara Pestana, no Funchal;

- 12 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Sugestão Inédita, Mediação Imobiliária Lda, comercialmente conhecida por REMAX Elite, à Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro nº 37, no Funchal;

- 12h45 - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos. Nesta reunião participam os Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP;

- 16 horas -O Clube de Montanha do Funchal, através da Comissão Organizadora do MIUT® - Madeira Island Ultra-Trail®, apresenta a 12.ª edição da prova na praça do Fórum de Machico;