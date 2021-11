“Vitória nas Legislativas é fundamental para reforçarmos a defesa dos nossos interesses na República”

Ainda que admitindo que o tempo para a campanha Nacional será curto e que, antes das Legislativas de 30 de janeiro, o PSD nacional terá de passar pela clarificação da sua liderança política, o Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, acredita que é possível alcançar um bom resultado nas próximas eleições, algo que considera “fundamental para reforçar a representação da Madeira na Assembleia da República e, consequentemente, a defesa dos interesses de todos os Madeirenses”.

Declarações proferidas, esta tarde, no encontro de Militantes na Calheta, onde o Líder dos Social-democratas apelou, mais uma vez, à união e mobilização do Partido em torno deste objetivo, vincando que esta é, também, uma oportunidade para derrotar, mais uma vez, António Costa, “alguém que apenas se limitou a usar os seus poderes de Estado para prejudicar e discriminar, a todos os níveis, a população da Madeira e do Porto Santo”.

Miguel Albuquerque que, tecendo duras críticas ao Governo da República e vincando que, ao longo dos últimos seis anos, o PS, a liderar o País, não só prejudicou a Região como, também, foi o principal responsável pelo atraso sem precedentes que Portugal atravessa, foi claro ao sublinhar a importância de mudar este estado de coisas, já nas próximas eleições.

“Temos capacidade e temos, acima de tudo, a obrigação de maximizar todas as forças anti esquerda para que possamos alcançar a maior representação que conseguirmos no parlamento nacional, uma representação parlamentar que tenha mais força e seja capaz de defender a Madeira e reivindicar aquilo a que os nossos cidadãos têm direito”, disse, a este propósito, reiterando a sua estratégia de propor uma candidatura em coligação com o CDS à Assembleia da República, proposta essa que será apresentada no Conselho Regional do PSD/Madeira que terá lugar no próximo sábado, no Porto Moniz.

Albuquerque que, nesta oportunidade, fez também questão de reconhecer o excelente resultado alcançado nas Autárquicas, neste concelho, resultado esse que deriva da unidade, mobilização e organização de todos os Militantes, mas, também, da extraordinária capacidade do seu Partido envolver e contar com a força dos mais jovens, características que fazem toda a diferença e com as quais espera contar no combate político do próximo mês de janeiro.

“Tenho, efetivamente, uma grande honra de presidir a um Partido que, há 43 anos no poder, ainda consegue ter esta capacidade de regeneração, de mudança e de continuar a liderar uma agenda política para a Madeira”, frisou.