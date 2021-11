Avião da Ryanair 'forçado' a aterrar no Porto Santo

Um Boeing - 737-8AS - aterrou esta noite, por volta das 20h32, no aeroporto do Porto Santo.

O aparelho fazia ligação entre Tenerife (Canárias) e Dublin, e, segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, foi forçado a aterrar na ilha por uma passageira se ter sentido mal a bordo.

As entidades aeroportuárias locais tomaram conta da ocorrência, nomeadamente com o contacto para os bombeiros voluntários do Porto Santo, que deverão seguir para o centro de saúde local, para avaliar o estado da passageira em questão.

Quando ao avião da Ryanair deverá retomar a sua viagem até Dublin.