Covid-19 faz mais três mortes na Madeira

A Madeira registou, hoje, a morte de mais três pessoas que estavam infectadas com covid-19.

Trata-se de dois homens, um de 84 outro de 79 anos, e uma mulher, com 95 anos.

Os três doentes tinham comorbilidades associadas e faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Numa nota enviada à comunicação social, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil apresenta as "sentidas condolências" às famílias enlutadas.

Teremos de recuar até ao início do ano, Janeiro e Fevereiro, período considerado o pico da pandemia na Madeira, para encontrarmos tantas mortes no mesmo dia. A 28 de Janeiro, bem como a 7, 9 e 10 de Fevereiro ocorreram, também, três mortes causadas pelo SARS-Cov-2. Nos dias 16 e 30 de Janeiro, esse número até foi superior, com quatro mortes em cada um desses dias.

Desde o início da pandemia já se registaram, na Madeira, 83 óbitos associados à covid-19.