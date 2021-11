Tome nota da agenda desta sexta-feira, 12 de Novembro

- 08h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se ao Porto Santo, por ocasião da assinatura do protocolo entre o Governo Regional e a ANA Aeroportos de Portugal no âmbito da acção de reflorestação da ilha ‘Juntos Plantamos o Futuro’. A cerimónia de assinatura, terá lugar no Aeroporto do Porto Santo e conta com a presença do presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, e do CEO da ANA, Thierry Ligonnière;

- 09 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na XIV Conferência Anual do Turismo – 'Resiliência e Recuperação', que acontece no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal;

- 10 horas - O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, recebe o presidente do Conselho Consultivo das Regiões Ultraperiféricas (CCRUP), David Pávon, natural das Ilhas Canárias. A reunião conta com a presença do director regional de Pescas, Rui Fernandes, do Vice-Presidente do CCRUP, Gualberto Rita, da Secretária Geral do CCRUP, Daniela Costa, e do Presidente da Coopesca Madeira Jacinto da Silva;

- 10h30 - O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira realiza uma conferência de imprensa junto ao Monumento ao Emigrante Madeirense, situado na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses. A iniciativa conta com a presença de Ana Cristina Monteiro e António Lopes da Fonseca;

- 10h30 - No âmbito do Roteiro 'Next Generation EU – Plano de Recuperação para a Madeira', o Grupo Parlamentar do PSD realiza uma visita à Central Hidroelétrica da Calheta e à Barragem do Pico da Urze, no Paul da Serra;

- 11h30 - O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa junto ao Instituto de Emprego da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o líder parlamentar do PS, Rui Caetano;

- 12h30 - Iniciativa política do JPP, junto ao Centro de Congressos da Madeira, Funchal, com o porta-voz Élvio Sousa;

- 15 horas - A apresentação pública do 1.º Encontro de Educação, com o tema 'A Escola de que precisamos', promovido pelo Sindicato Democrático dos Professores da Madeira e pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava e para a qual gostaríamos de contar com a vossa presença;

- 16 horas - A TáxisRAM promove uma conferência de imprensa junto ao SESARAM;

- 17h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à conferência de José Ribeiro e Castro subordinada ao tema 'A Reforma da Lei Eleitoral com círculos uninominais - O sistema misto de representação proporcional personalizada, conforme ao art.º 149.º da Constituição', que se realiza no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18 horas - Abertura da 47.ª Edição da Feira do Livro do Funchal com a presença de vereador Bruno Martins.