Tome nota da agenda desta quarta-feira, 10 de Novembro

- 09 horas - Reunião Plenária;

- 11 horas - A Câmara Municipal de Santa Cruz apresenta o Projecto de Recuperação do imóvel 'Ruínas dos Reis Magos', no Caniço;

- 11h30 - A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita as obras de requalificação do Ecocentro da Estação de Transferência da Zona Oeste - concelho da Ribeira Brava (Meia Légua);

- 12 horas -O secretário regional da Economia, Rui Barreto, acompanha a 4.ª edição do 'Madeira Startup Retreat' no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas;

- 14h30 - O Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, estará presente na 10ª edição do exercício de ciberdefesa do Exército Português, 'CiberPerseu 21', que decorrerá nas instalações da Direcção Regional de Informática, em São Martinho;

- 15 horas - Assinatura de Protocolo entre o Município de Santa Cruz e a GNR, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho;

- 18 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente no Leadership Meeting – CENTURY 21 Portugal. que terá lugar no Pestana Casino Park Hotel;

- 19 horas - Lançamento do Livro 'O Futebol Explicado no Relvado' da autoria de Duarte Gomes no Museu da Imprensa da Madeira - Câmara de Lobos;

- 19 horas - 'XVII Concurso do Tocar do Búzio' na Casa do Povo de São Roque do Faial;