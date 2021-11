Fundação João Pereira com papel social importante junto da população da Ponta do Sol

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, visitou hoje a Fundação João Pereira, onde foi recebida pelos utentes do centro de convívio da instituição.

Para além do momento de confraternização com os utentes, tratou-se de uma visita que serviu para acompanhar as obras data nova instalação do Centro de Dia e Centro de Convívio da Fundação, que conta com um espaço totalmente remodelado destinado aos cerca de 30 utentes que, diariamente, passam por esta casa.

Com a conclusão das obras, serão ainda mais os utentes que poderão beneficiar das novas instalações.

Este novo espaço contou com o apoio do Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Houve lugar ainda a uma reunião de trabalho, tendo sido abordada a possibilidade de dinamizar novas respostas sociais direcionadas à população local.

A Fundação João Pereira é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com 66 anos de existência, que presta diversas respostas sociais à população local, tais como centro de dia, centro de convívio, acompanhamento social.

É também entidade parceira do ISSM, no Programa de Emergência Alimentar.