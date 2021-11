Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 9 de Novembro

11h00: O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside à sessão de apresentação pública do novo modelo de subsídio de mobilidade do Porto Santo. A cerimónia, que terá lugar no Salão Nobre do Governo Regional, contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista;

11h00: A CDU realiza, 11 horas, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, uma iniciativa política no sentido de abordar os problemas que afectam as populações desta localidade;

15h00: A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil (SRS) e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação assinam um protocolo para o desenvolvimento de acções relacionadas com saúde e recursos marinhos;

15h30: O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, realiza última acção de campanha em Machico;

15h30: O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento, Humberto Vasconcelos, formaliza a assinatura de um protocolo de cooperação financeira com a Associação de Agricultores da Madeira, no âmbito de um projecto que visa incentivar os agricultores a disporem e manterem as variedades tradicionais de macieiras e pereiros mais adequadas à produção da Sidra da Madeira, bem como para contribuir para a viabilidade de um viveiro específico dedicado à conservação e multiplicação de um património genético agrícola regional de valor inestimável. A cerimónia terá lugar no auditório do Edifício Golden;

18h30: O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de entrega de diplomas de conclusão dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro;

21h00: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, assiste ao concerto comemorativo dos 130 anos do nascimento de Cecília Rose Zino, promovido pela Orquestra Clássica da Madeira, no Salão Nobre do parlamento madeirense;