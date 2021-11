'Foto Liz' passa a enriquecer espólio da Madeira

A 'Foto Liz', estúdio fotográfico criado em 1949 passa agora a enriquecer o espólio da Região Autónoma da Madeira, através do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Esta realidade aconteceu esta tarde com a cerimónia de assinatura de contrato de depósito formalizado entre a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira e os herdeiros de Manuel Gonçalves Rosado, formalizando-se assim a entrada do arquivo da 'Foto Liz'.

O conjunto documental agora doado contém cerca de 60 mil fotografias, 27 livros e 21 pastas. O arquivo daquela casa fotográfica é constituído, na sua esmagadora maioria, por negativos, mas também contém provas. Inclui alguma documentação de arquivo, nomeadamente livros de âmbito contabilístico e alguma correspondência.

Após tratamento, que inclui actividades de descrição, catalogação e digitalização, o arquivo ficará disponível à consulta pública, pela via digital, através das plataformas de pesquisa do ABM.

“Estou muito agradecida e feliz pelo facto de ver, finalmente que todo o trabalho do meu pai está salvaguardado2, referiu-se Sílvia Rosado, filha e herdeira de Manuel Gonçalves Rosado, durante a cerimónia de assinatura.

Já Eduardo Jesus, secretário Regional do Turismo e Cultura fez questão de agradecer este contributo da família que "depois de ser cuidado, trabalhado e publicado irá sem dúvida enriquecer a memória e o espólio da Madeira, facultando a todos, madeirense e não só, um notável trabalho fotográfico e não só".