Tome nota da agenda para este sábado

10h00 Programa de intervenção comunitária no âmbito do combate à Diabetes através do exercício físico, no Forúm Machico

10h00 Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS, em Santa Cruz

10h30 Comemorações do Dia do Armistício, junto ao Monumento aos Combatentes da Grande Guerra na Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses

11h30 Miguel Albuquerque visita a obra de canalização da Ribeira Grande

12h30 Iniciativa JPP, junto ao Hotel Four Views Baía (Funchal)

14h00 Iniciativa Deputados PSD/M, junto às instalações da RTP/Madeira

15h00 Manifestação nacional greve aos combustíveis na Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 Palestra/debate do Bloco de Esquerda (BE), no uditório da reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas)

19h30 "Eleições na Iniciativa Liberal - Madeira

CULTURA E ENTRETENIMENTO

A partir das 14 horas, a Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira acolhe a edição de 2021 do TEDx Funchal, desta feita subordinada à temática ‘Para além do medo’.

A Banda Municipal do Funchal – ‘Artistas Funchalenses’ dão concerto, a partir das 20 horas, na praça central do Fórum Madeira. O evento musical conta com a participação dos de dois convidados: Cristina Barbosa (voz) e Rodolfo Cró (guitarra).

Pelas 21 horas será exibida a fita ‘Visões do Império’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

Pelas 21 horas, o auditório do Centro de Congressos da Madeira acolhe a estreia da comédia musical ‘As Assassinas de Chicago’, da Orquestra Imperatriz Sissy.

O Fórum Machico acolhe, pelas 21 horas, o mais recente espectáculo ‘Dois Tontos e Meio’, dos 4Litro.

No Terreiro haverá música entre as 20h30 e as 00h30, com a selecção musical do DJ Ryan.

No Galáxia Skybar, entre as 20h30 e as 00h30, há ‘Deep Sessions’ com o DJ Master

Groove.

No hotel NEXT, o Cloud Bar terá, das 20h30 às 00h30, a selecção musical do DJ Nelson Caires.

Concerto do Tiago Sena Duo, no Castanheiro Boutique Hotel.

O DJ Oxy anima a festa ‘Come Back’, a partir das 22 horas, no Maresia Shisha, na Praia Formosa.

A banda Spot The Difference e os DJs Nelson Caires e Filipe Quintal animam discoteca Trap.

Cantina El Mexicano faz festa do 27.º aniversário, com as actuações dos artistas convidados Taty Agressivo, DJ Paul P e ainda Dhiago Cardoso.

Pelas 23 horas prosseguem as ‘Noites Paraíso’ na discoteca Copacabana com o DJ Luís Gonçalves, e no Garden com o DJ Michael C.

Hernandez estará na cabina de som no Clube Marginal, na Avenida Sá Carneiro.

DESPORTO

ANDEBOL

14h00 – Madeira SAD – Avanca da I Divisão masculina (Pav. do Funchal)

14h30 – Izmir BSB – Madeira SAd da 3.ª ronda da Taça Europeia feminina

14h30 – Póvoa Ac – Marítimo da II Divisão masculina (Pav. Póvoa do Varzim)

15h00 – Maiastars – CS Madeira da I Divisão feminina (Pav. da Maia).

AUTOMOBILISMO

Rali da Calheta

BASQUETEBOL

16h00 – CAB – Imortal da Liga masculina (Pav. do CAB).

16h00 – Imortal – Marítimo da I Divisão feminina.

17h30 – Guifões – CAB B da I Divisão masculina.

GOLFE

Madeirenses na Final Nacional do Expresso Golfo Cup BPI (Ilha Terceira)

Torneio Restauração (Santo da Serra).

TÉNIS DE MESA

Madeirenses no 22.º Torneio de Gondomar