Império abre amanhã no centro do Funchal

Amanhã, dia 18, a loja Império abre as portas ao público com nova gerência e uma imagem renovada.

Localizada bem no coração da cidade, com entrada pela Rua do Anadia nº 9 e pela Rua Dr. Fernão de Ornelas, a loja conta com um espaço amplo e com uma grande oferta na secção de Vestuário, Artigos de Férias, Artigos de Cozinha, Decoração para a sua casa, incluindo uma imensa variedade de Artigos de Natal. E como a nova gerência pensou em todos os detalhes ao pormenor, na Império encontra ainda uma grande oferta no que diz respeito aos Acessórios para Telemóvel.

Esperamos por si de segunda a sábado das 09:00 às 18:00 e aos domingos das 10:00 às 19:00.