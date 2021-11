Madeira com 84% dos residentes com vacinação completa

O mais recente relatório de vacinação contra a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS) aponta que a Madeira já tem 84% da sua população residente com a vacinação completa e 85% com pelo menos uma dose da vacina. Estes dados estão em linha com a informação disponibilizada no contador on line, da Direcção Regional da Saúde.

Quanto ao número de vacinas administradas na semana de 8 a 14 de Novembro, o relatório nacional aponta 1.061 doses, com referência apenas às primeiras e segundas doses. De fora ficam as doses de reforço, que são a maioria das imunizações actuais efectuadas na Madeira. Segundo a mesma fonte nacional, no total, até ao último domingo, a Região já teria administrados 397.122 doses/vacinas.

Olhando, uma vez mais, os números do contador on line, desde 8 de Novembro até ao momento, foram administradas mais de 8.400 doses da vacina contra a covid-19. Quererá isto dizer que em causa estarão mais de 7 mil doses de reforço.

Numa nota aos dados da Madeira, a DGS refere que há um problema com a contabilização das pessoas recuperadas e vacinadas, o que faz subestimar os números regionais. "Foi identificado pela entidade responsável na Região Autónoma dos Madeira (RAM) [Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, entenda-se] uma possível subestimação do número de pessoas com vacinação completa, por dificuldades na contabilização de pessoas recuperadas e vacinadas, e que está em resolução", podemos ler no documento.

Região Norte com a melhor taxa de cobertura vacinal

O boletim de vacinação da DGS revela que o Norte é a região do País com a melhor taxa de cobertura vacinal, estando já com 88% da sua população com a vacinação completa, e 90% com pelo menos uma das doses da vacina. O Alentejo tem um desempenho semelhante, com 88% com o processo completo e 89% com uma das doses já administrada.

A região Centro tinha, até ao último domingo, dada limite do relatório, 87% da sua população com a vacinação completa e 88% com uma das doses; Lisboa e Vale do Tejo contava 84% com as duas doses e 86% com apenas uma. Como pior região do País, no que à vacinação diz respeito, surgia o Algarve, com apenas 81% da sua população residente com a vacinação completa e 83% com uma dose.

Nas ilhas, os Açores está com a mesma percentagem que a Madeira no que respeita à vacinação completa, 84%, embora no que toca a residentes com apenas uma das doses da vacina, esse número cifrava-se nos 84%, enquanto na Madeira já alcançámos os 85%, conforme já referido.

Olhando o País num todo, 86% da população portuguesa tem já o processo de vacinação contra a covid-19 completo, o equivalente a 8.925.907 pessoas imunizadas, o que confere a Portugal um dos lugares cimeiros no panorama europeu. Com apenas uma dose, tínhamos 87% da população, onde se inclui pessoas com vacinação iniciada e pessoas com esquema vacinal completo, à semelhança da contabilização que é feita na Madeira.