“Cadernos de Santiago II” esteve em destaque na Feira do Livro

O dia de hoje da Feira do Livro do Funchal ficou marcado pela apresentação do livro “Cadernos de Santiago II” no palco principal, localizado na Avenida Arriaga.

Esta obra poética que reúne textos inéditos e notas de leitura de poetas e ensaístas ligados ao espaço cultural madeirense, foi apresentada pelo Doutor Joaquim Pinheiro, professor da Universidade da Madeira (Uma). É de salientar que esta apresentação resultou do convite da Câmara Municipal do Funchal e da Âncora Editora.

"Esta obra trata-se de um "Reavivo, na memória, José António Gonçalves e os cadernos “Ilha” (onde, por uma razão ou por outra nunca integrei); um entusiasta de dar a conhecer escritores deste e neste contexto geográfico, como também experiências mais expandidas, tais como as exposições de poesia ilustrada (anos 80/90 do séc. passado) e que com ele tive o grato prazer de me entusiasmar”, referiu o apresentor,

Irene Lucília de Andrade (lido por Leonor Martins Coelho), Judith A. (Rachel González), Filipe Camacho (Tierry Proença dos Santos), David Pinto Correia (Laurindo Leal Goes), Fátima Pitta Dionísio (Graça Alves), João Dionísio (Kurt Millner), Carlos Alberto Fernandes (Celina Martins Rodrigues), José Baptista Fernandes (António Fournier), Maria Fernandes (Luís Filipe Sarmento), António Duarte Figueirôa (Luisa M. Antunes Paolinelli), Carlos Nogueira Fino (Urbano Bettencourt), Irene Mendonça e Freitas (Irene Lucília de Andrade), Luís Filipe S. Vieira de Freitas (Aline Bazenga) , José Laurindo Leal de Goes (Victor Rui Dores), Teresa Klut (José Viale Moutinho), José Viale Moutinho (Ana Isabel Moniz), Victor Hugo Oliveira (Helena Rebelo), José de Sainz-Trueva (António Fournier), Ângela Varela (Carla Machado dos Santos), Assunção Varela (Naidea Nunes), Dinarte Vasconcelos (Rui Guilherme Silva), Dalila Teles Veras (Jorge Agostinho Maximino) e Teresa M. G. Jardim (Ana Salgueiro), são os poetas e autores presentes nas notas de leituras.