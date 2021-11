Tome nota da agenda para esta quinta-feira

A Altice Portugal vai estar, hoje, na Região Autónoma da Madeira. Ao longo de todo o dia a Comissão Executiva, liderada pelo seu presidente, Alexandre Fonseca, vai promover um conjunto de iniciativas que reforça o investimento e o compromisso da Empresa na Região.

15h00 | Câmara Municipal do Funchal: Assinatura de Protocolo de Investimento de Redes de Fibra Ótica e Redes Móveis e MoU para a saúde, com as presenças do: Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca; Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque; Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado e Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Oferta de equipamentos a Instituições de Solidariedade

Agenda paralela

15h00 | Câmara Municipal de Ribeira Brava: assinatura de Protocolo de Investimento Fibra Ótica e Redes Móveis e inauguração da Antena Móvel

15h30 | Câmara Municipal de São Vicente: Assinatura de Protocolo de Investimento Redes de Fibra Ótica

15h00 | Câmara Municipal de Porto Moniz: Assinatura de Protocolo de Investimento Redes de Fibra Ótica

16h00 | Câmara Municipal da Calheta: Assinatura de Protocolo de Investimento Redes de Fibra Ótica

09h00 Reunião Plenária

09h30 Reunião CMF

09h45 Primeiro evento regional do projecto ‘INCORE Abertura’, na Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas~

11h00 Iniciativa CDU, junto ao Supermercado Amanhecer, no Imaculado Coração de Maria

12h00 Entrega de Prémios ‘UMa Família, Um Planeta’ - Universidade da Madeira (Campus da Penteada)

14h00 Conferência de Imprensa da Câmara Municipal de Santa Cruz para apresentar os resultados do combate às perdas de água na zona piloto de Gaula

14h30 Formação PSD-M ‘Matérias Contratação pública, orçamentos e gestão financeira’, na Rua dos Netos

18h30 Iniciativa política do Bloco de Esquerda, junto à ponte do mercado dos Lavradores

CULTURA E ENTRETENIMENTO

- Estreiam hoje nos cinemas do Funchal o filme de animação ‘Velozes e Traquinas: A Grande Corrida’, a fita portuguesa ‘O Som que Desce da Terra’, a película de terror ‘Faminto’, a película ‘Crónicas de França’, o ‘thriller’ de acção ‘The Doorman - Implacável’ e a comédia romântica ‘É Demais Para Mim’.

Lançamento do livro ‘Giló - O Herói do Mar’, de Zita Cardoso, pelas 16 horas, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

- Apresentação do livro ‘Sobre a colonia na ilha do Porto Santo’, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Santo.

-Projecto ‘Da Madeira ao Hawaii – uma viagem musical’ na Torre do Capitão, com o músico Vítor Sardinha.

- Às 18 horas, o italiano António di Cristofano irá encerrar o Madeira PianoFest 2021, apresentando o recital ‘Os Favoritos Pianistas’ com músicas de Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Rachmaninov e Gershwin, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- ‘Jazz, Tapas & Wine’, no Bar Iris, no Castanheiro Boutique Hotel, todas as quintas-feiras. São noites intimistas com sonoridades jazzistas, num ambiente sofisticado mas descontraído. A reserva antecipada é obrigatória.

- Concerto do BCH Jazz Classic Trio, no Castanheiro Boutique Hotel.