Tome nota da agenda deste sábado, dia 6 de Novembro

10h00: Visita do Bastonário Augusto Ferreira Guedes às instalações da OET- Secção Regional da Madeira, na Rua da Carreira;

11h00: Marítimo joga com o Clube Albergaria (sub-19 feminina), no Complexo Desportivo do Marítimo;

11h00: Iniciativa do PCP, na Rua Dr. Fernão Ornelas;

13h00: Iniciativa do JPP, junto ao Hotel Vila Galé, em Santa Cruz;

14h00: Conferência do 'Madeira 7 Talks', no Nini Design Center;

15h00: Manifestação pelo fim da violência obstétrica em Portugal, em frente ao Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos, na Rua Nova de São Pedro;

16h30: Protecção Civil promove simulacro no Teleférico do Funchal;

17h00: Entrega de galardões AARAM (Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira), no Museu da Electricidade;

18h00: Concerto da ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h30: 19.º aniversário do Grupo de Tocares e Cantares Camponeses, com missa de acção de graças, na Capela de São João Baptista - Achada do Cedro Gordo;

20h00: Espectáculo 'GABO' de Patrick Murys, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira.