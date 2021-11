Madeira Island Ultra Trail 2021 está de volta

Após o cancelamento da edição de 2020 e adiamento da prova este ano devido à pandemia, o Clube de Montanha do Funchal apresentou esta tarde na Praça do Fórum de Machico a 12.ª edição do MIUT - Madeira Island Ultra Trail.

O evento realiza-se este fim-de-semana, onde irá decorrer as 5 diferente provas, com as seguintes distâncias 115km, 85km, 60km, 42km e ainda de 16km.

Sidónio Freitas, director técnico da prova disse que este ano estão inscritos até ao momento 1.385 participantes oriundos de 41 nacionalidades sendo que 570 são estrangeiros e 800 são portugueses e destes 435 são madeirenses.

O responsável pela prova adiantou ainda que este evento envolve 685 voluntários.

Na apresentação do MIUT marcaram presença o director Regional do Desporto, David Gomes, o presidente da Câmara de Machico, Ricardo Franco e o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara e ainda do presidente do Clube de Montanha do Funchal, Justino Nobrega.