Quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Região

Esta terça-feira, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), reportou quatro novos casos de covid-19, todos em alunos/crianças do pré-escolar ou primeiro ciclo, o que leva a crer que nenhuma delas estaria vacinada.

Dois dos novos casos foram identificados na Fundação Dona Jacinta de Ornelas Pereira, no Estreito de Câmara de Lobos, na valência infantário. "Duas crianças testaram positivo. Na sequência, uma sala (27 crianças), duas educadoras e três auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde", dá conta a SRE.

Na Escola Dona Olga de Brito, que além do pré-escolar, lecciona, também, ao 1.º ciclo, um aluno testou positivo, fazendo com que a sua turma, com 24 alunos, e um docente fiquem em quarentena.

O quarto e último novo caso de hoje afectou o Infantário Refúgio do Bebé. Neste estabelecimento, uma criança testou positivo, levando a que uma sala, frequentada por 11 crianças, uma educadora e duas auxiliares cumpram isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Os novos casos de hoje vêm corroborar a preocupação das autoridades regionais de saúde quanto ao risco de contágio entre os mais pequenos, um nicho populacional que ainda não está vacinado. Ainda hoje, Pedro Ramos, secretário regional com a tutela da Saúde, revelou aos jornalistas que a Região aguarda pela autorização da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) para avançar com a imunização das crianças dos 6 aos 11 anos, situação que vai permitir controlar melhor as novas infecções nos estabelecimentos de ensino.

Ainda assim, o grupo etário com menos de seis anos, que não está obrigado à utilização de máscara, continua a merecer especial atenção por parte dos governantes e dos especialistas. Em várias escolas, os cuidados foram redobrados, ainda assim, os casos têm surgido com maior incidência nas últimas duas semanas.

Nesta terça-feira, há também a reportar o regresso ao regime presencial de uma turma (13 alunos), quatro docentes e dois não docentes da Escola Básica e Secundária da Calheta.