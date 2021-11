ISAL arranca com o 1.º workshop do projecto 'Erasmus+ INCLUDE'

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) integra um projecto financiado pela União Europeia, intitulado 'INCLUDE' (Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment), no âmbito do programa Eramus +.

"O projecto visa criar recursos para que estudantes de diferentes áreas desenvolvam as suas capacidades comunicativas e linguísticas, com o objectivo de prepará-los para o mercado de trabalho global", explica a instituição de ensino em nota de imprensa.

Além do ISAL participam neste projecto outras duas instituições, a Bjelovar University of Applied Sciences, da Croatia, e a Aristotle University of Thessaloniki, da Grécia.

O primeiro workshop, subordinado ao tema 'Comunicação intercultural no ambiente digital', decorreu hoje, dia 13 de Novembro, através de uma plataforma de videoconferência.

Este workshop contou com a participação de 30 alunos, representando as três instituições de ensino superior.

"As avtividades decorreram em ambiente virtual, através de grupos multiculturais, de modo a desenvolver competências comunicativas como forma de combater as barreiras geográficas e restritivas devido à situação pandémica covid-19, acrescenta a mesma nota..

A próxima atividade destinada aos estudantes será dia 20 deste mês, com o tema: 'Comunicação intersectorial e trabalho em equipa'.