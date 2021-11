Escola da Marinheira recebe parceiros de projecto Erasmus+

A EB1/PE da Marinheira, no concelho de Câmara de Lobos, recebe esta semana (dias 8 a 12 de Novembro) os seus parceiros no âmbito do projecto Erasmus+ designado '4C’s: Learning 4 Tomorrow'.

Hoje, pela manhã, assistiu-se à recepção na escola da comitiva e, pela hora de almoço, o grupo de participantes dos diversos países foram recebidos nos Paços do Concelho de Câmara de Lobos pelo presidente da edilidade.

Pedro Coelho destacou o facto destes projectos serem "uma mais-valia para os alunos do concelho" e que "a educação é há muito uma aposta do executivo camarário". Tal é comprovado, disse, pela distinção que Câmara de Lobos recebeu em 2017 com a inclusão na rede de Cidades de Aprendizagem (Learning City) da UNESCO, entre 27 do mundo, sendo, à altura, a única portuguesa, sublinhou.

O '4C’s: Learning 4 Tomorrow' é um projecto europeu Erasmus+ do qual a EB1/PE da Marinheira faz parte, em parceria com escolas da Lituânia, Finlândia, Turquia, Espanha e Itália. As escolas participantes debatem e desenvolvem estratégias e actividades com vista a promover nos alunos o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação e a criatividade, competências consideradas essenciais no século XXI.

Durante a semana, estão previstas diversas sessões de trabalho na escola anfitriã, como forma de dar a conhecer a realidade educativa regional e alguns dos projetos locais na área das tecnologias, assim como passeios lúdicos e culturais pela ilha.