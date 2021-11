Aumentou o número de crianças em lista de espera para cirurgia

As listas de espera do Serviço Regional de Saúde mostram uma situação que tende a agravar-se. Nos últimos quatros anos aumentou o número de crianças que aguardam por uma cirurgia. Em Março de 2017 eram 974 os utentes do SESARAM com idade entre os zero e os 18 anos que estavam à espera para serem operados, passando a 1.069 em Dezembro de 2020. Estamos perante um crescimento de 10%, numa realidade que revela que são mais de 9 mil os actos em espera no SESARAM para estas faixa etária. E os números só não sãos mais preocupantes porque nascem cada vez menos bebés. Nas páginas 14 e 15 da edição deste sábado do seu DIÁRIO fique a saber por que motivo o JPP esperou seis meses por estes dados e encontre o desenvolvimento da notícia que faz a manchete de hoje.

Uma foto da Conferência Anual do Turismo serve de pretexto para destacar a necessidade de o sector se afirmar digitalmente, preservando a identidade. Resiliência e recuperação serviram de mote para os trabalhos desta 14.ª edição de um encontro que todos os anos é organizado pela Delegação da Madeira da Ordem dos Economistas. Durante o dia de ontem, falou-se de boas perspectivas para um sector que continua a ter na imprevisibilidade da pandemia o seu maior desafio. Nas páginas 4 e 5 fique a saber o que disseram Eduardo Jesus, secretário regional com a pasta do Turismo, ou Luís Araújo, presidente do Instituto do Turismo de Portugal, entre muitos outros nomes.

Sobre a pandemia da covid-19, damos-lhe a conhecer quantos casos positivos foram ontem reportados pelas autoridades de saúde. Há nove meses que não havia tantos infectados, num dia em que foram conhecidos 63 novos casos, quando existem mais de 50 cadeias de transmissão activa na Região. Mas na página 10 fique a par do mais recente balanço dos contágios nas escolas da Região. Ontem foram 11 os estabelecimentos de ensino afectados, fechando uma semana em que a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) deram conta de 41 infecções, entre alunos, professores e funcionários não docentes.

Na edição de hoje, dique a saber que a Câmara do Funchal antecipa a ‘Festa’ e paga 2,7 milhões a fornecedores, com a garantia a ser dada por Cristina Pedra, a vice-presidente da autarquia. Esta é uma medida que visa dotar as empresas de maior liquidez numa altura de maior esforço. Leia mais na página 13.

No mundo da música, o DIÁRIO dá-lhe a notícia de que Bárbara Tinoco se estreia na Madeira com “concerto intimista”, numa actuação que acontece na próxima terça-feira, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, onde irá deslumbrar o público madeirense com alguns temas do seu mais recente álbum ‘Bárbara’, que conta com 10 faixas originais. A artista revelou alguns dos projectos que tem para o futuro.

Estas e outras notícias vai poder ler na nossa edição impressa deste sábado. E se é daqueles leitores que quer estar sempre a par das últimas da Região, do País e do Mundo, acompanhe-nos nesta jornada informativa nos nossos múltiplos canais. Das nossas redes sociais, à edição on line, sem esquecer a rádio TSF – Madeira.