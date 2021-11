SEF identifica 14 estrangeiros ilegais em casas nocturnas no Funchal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou uma operação de fiscalização e investigação a estabelecimentos de diversão nocturna na cidade do Funchal, nesta quainta-feira.

A operação, denomainada ‘Freya’, inserida no “Empact Action Days for Sexual Exploitation, Forced Begging & Forced Criminality" da EUROPOL, envolveu 6 inspectores e permitiu identificar 14 cidadãos estrangeiros e nacionais e duas das cidadãs estrangeiras sob as quais pendiam medidas de não-admissão em território Schengen, informou o SEF num comunicado.

Adiantou ainda que esta operação teve como finalidade o combate ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual.

“A actividade de fiscalização e investigação do SEF permite, por um lado sinalizar ocorrências passíveis de regularização documental e, por outro, identificar, prevenir e combater as mais diversas formas de exploração de imigrantes em situação de fragilidade socioeconómico e documental, com particular relevo para a exploração sexual”, acrescentou.