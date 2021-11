Sábado com céu muito nublado

Para hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira períodos de céu muito nublado, acompanhados de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas e até final da manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

A temperatura do ar deverá atingir os 24ºC de máxima, na Madeira. No Porto Santo, esses valores serão de 23ºC. As previsões apontem para uma mínima de 18ºC em ambas as ilhas do arquipélago.

Para o Funchal, o IPMA aponta, também períodos de céu muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros, na costa Norte. Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar vai rondar os 21/22ºC.