Desde Fevereiro que a Madeira não registava tantos casos de covid-19

Desde o final de Fevereiro, mais precisamente desde o dia 24, que não se registavam tantos casos de covid-19 na Região no mesmo dia. Nessa altura, quando a Madeira começava a sair do pico da pandemia pós Natal, tinham sido reportados 74 novos casos de covid-19.

Hoje, depois de vários dias com a soma de novos infectados a estar na casa das cinco dezenas, a Região conta 63 novas infecções, tocando quase todos os concelhos. A excepção vai para a Calheta e o Porto Santo.

Como habitualmente acontece, o Funchal foi o concelho com mais casos, num total de 35. Segue-se o concelho de Câmara de Lobos com 13; a Ponta do Sol teve três casos; Santa Cruz, São Vicente, Porto Moniz e Ribeira Brava tiveram cada um dois casos; Machico e Santana somaram, cada um, uma nova infecção. Juntam-se a estes dois novos casos entre cidadãos não residentes, infecções que, ainda assim, são consideradas de transmissão local pelas autoridades de saúde regionais.

Norte deixa de estar a zeros

Na última semana, os três concelhos do Norte da Madeira têm registado novos casos de covid-19. No espaço de sete dias, o Porto Moniz soma seis novos casos positivos, São Vicente quatro e Santana outros três. Habitualmente, nestes três concelhos, os números da pandemia são mais modestos, sobretudo por serem, também, as localidades com menor densidade populacional, embora tenham a agravante de terem uma população mais envelhecida.

Numa altura em que já decorre a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19, as autoridades de saúde têm vindo a apelar aos madeirenses o reforço das medidas de protecção e segurança, mesmo por parte das pessoas que já estão vacinadas, uma vez que a vacina não evita a infecção e de transmissão, apenas reduz o risco de doença grave.