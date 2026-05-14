Revisão da lei laboral vai "a meio do jogo" e PR terá de analisar diploma final

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social defendeu hoje que o processo de revisão da lei laboral ainda vai "a meio do jogo" e considerou que o Presidente da República terá de analisar a "versão final" do diploma.

Maria do Rosário Palma Ramalho falava no final da conferência de imprensa da reunião do Conselho de Ministros, que aprovou a proposta de lei de revisão da legislação laboral.

"Temos aqui, como disse, um jogo com duas metades. A primeira metade já foi decorrida, foi a fase da concertação social. Agora vamos à segunda, que é naturalmente a fase parlamentar", disse, recusando classificar, desde já, este processo como um insucesso.

A ministra apelou aos partidos, sobretudo PS e Chega, que olhem de "forma não preconceituosa" para a proposta de lei do Governo -- que chegará ao parlamento "muito brevemente, nos próximos dias".

Questionada se o processo de negociação parlamentar não pode ser uma perda de tempo, uma vez que o Presidente da República disse que vetaria a lei se esta não tivesse acordo da UGT, a ministra manifestou outro entendimento.

"O senhor Presidente da República naturalmente terá que tomar as suas decisões dentro das suas competências constitucionais, perante o texto que lhe chegar, que já não é neste momento o texto do anteprojeto sobre o qual se pronunciou ainda como candidato", afirmou, referindo-se a palavras proferidas por António José Seguro durante a campanha.

Por outro lado, assinalou, provavelmente a versão que sairá do processo parlamentar também será diferente, uma vez que o Governos se diz "aberto a negociações".

"O Governo está absolutamente confiante e isso não belisca em nada as relações institucionais muito cordiais que tem com o senhor. Presidente da República", disse.