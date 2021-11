O Clube Desportivo 1º de Maio renovou, recentemente, a sua parceria com o seu patrocinador oficial CICA. Foi no dia 6 de Outubro que foram apresentados, igualmente, os novos equipamentos.

Na época 2021/2022 o clube vai equipar 'JOMA' e continuar com a empresa CICA como patrocinador oficial do clube, uma relação com mais de duas décadas.