CS Madeira promoveu 1.º Festand

O Club Sports da Madeira promoveu neste Domingo, nas instalações da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, a realização do o 1.º Festand /Andebol 4 kids, uma iniciativa do calendário regional da modalidade para os mais novos, um evento integrado nas comemorações do 112.º aniversário do CS Madeira. Esta iniciativa untou dezenas de jovens praticantes de vários clubes regionais e que para além da prática da sua modalidade preferida o andebol, tiveram a oportunidade de experimentar um vasto conjunto de iniciativas paralelas de actividades lúdico desportivas. No final e porque era de festa que se 'falava' houve ainda tempo para se cantar os parabéns ao centenário Sports.