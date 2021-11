Carro foi levado do Aeroporto da Madeira por engano

O carro de marca Citroen C1, com a matrícula 32-RR-16, que o proprietário julgava ter sido furtado do parque de estacionamento do Aeroporto da Madeira, foi levado por engano.

A viatura, que pertence à rent-a-car CarXop, desapareceu por volta do meio-dia de quinta-feira e foi encontrada ontem num parque de estacionamento localizado na Rua dos Netos, no Funchal, depois de um alerta de um popular.

De acordo com o proprietário, o carro foi levado por um homem que alugou um automóvel noutra rent-a-car e que entrou no Citroen por engano.