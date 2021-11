Projecto Erasmus+ dá espaço à criatividade

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alvares, na Ribeira Brava, integra, desde Abril 2021, um consórcio internacional que se encontra já a trabalhar no projeto SPACES - Creating Spaces for Creativity, ao abrigo do programa Erasmus+, cofinanciado pela Comissão Europeia.

De acordo com uma nota de imprensa, o SPACES – Creating Spaces for Creativity "é um projecto inovador, com a duração de 24 meses", que se "iniciou a 1 de Abril de 2021, estando a sua conclusão prevista para 31 de Março de 2023".

Foto DR/SPACES/Facebook

"O consórcio formado para este projeto é composto por 6 parceiros (Fundacja Rozwoju EdukacjI Spatia, IX Liceum Ogolnoksztalcace im. Wislawy Szymborskiej w Sosnowcu, Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi, Edmund Rice College, CulturePolis e Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares), oriundos de 5 países diferentes (Polónia, Turquia, Irlanda, Grécia e Portugal), cujas áreas de especialidade e experiência correspondem às necessárias para que se atinjam os objectivos e promovam as actividades previstas no projecto", esclarece.

Mais, "o objectivo do projecto SPACES é contribuir para a criação de um espaço propício ao desenvolvimento da capacidade de pensamento criativo e de rápida adaptabilidade, através da troca de experiências e boas práticas nesta área entre organizações não governamentais, estabelecimentos de ensino e organizações do sector cultural e criativo, que lidam com a educação formal, informal e não-formal".

Informa ainda que "no decurso do projecto serão produzidas" algumas publicações, a saber:

Como aprender com criatividade?

"Esta publicação consiste num manual para alunos do secundário, composto por elementos de teoria e exercícios práticos e testes (ex. textos sobre criatividade ou estilos de aprendizagem)".

Como ensinar com criatividade?

"Esta produção consiste num manual para professores e educadores, composto por materiais para formação e aconselhamento, sobre tópicos relacionados com criatividade e educação".

Como criar espaços criativos?

"Esta publicação pretende apresentar boas práticas, soluções e recomendações para a organização dos espaços escolares interiores e exteriores, de forma a fomentar a criatividade e as aprendizagens efectivas".