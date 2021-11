Mulher dá à luz e bebé morre em Câmara de Lobos

Uma mulher de 35 anos entrou em trabalho de parto, esta madrugada, por volta das 4 horas, e acabou por ter o bebé com sete meses de gestação, no Caminho do Pico, em Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) deslocaram-se ao local para tentar salvá-lo, mas a criança estava em paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer.

A mãe foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.