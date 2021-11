Carro furtado no Aeroporto da Madeira

Um automóvel de marca Citroen C1, com a matrícula 32-RR-16, foi furtado no parque de estacionamento do Aeroporto da Madeira durante o dia de ontem.

A viatura pertence à rent-a-car CarXop e foi levada por volta das 12 horas, referiu o proprietário ao DIÁRIO.

O dono pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do veículo para entrar em contacto através do número 966421917 ou com a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.