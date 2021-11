Equipa da Madeira participa em projecto Erasmus+ na Hungria

No âmbito do programa Erasmus+, decorreu, entre os dias 16 e 25 de Outubro, em Szeged, na Hungria, o curso 'E-Learning A to Z', no qual participou uma equipa da Madeira, que integrou a docente Ana Paula Rodrigues Gonçalves da Eb1/PE com Creche Professor Eleutério de Aguiar (a Escola de Referência para a educação bilingue de alunos surdos na RAM).

Estou projecto contou também com mais 20 jovens oriundos de Espanha, Itália, Romênia, Bulgária, Lituânia e Hungria.

"O principal objectivo deste curso era fomentar as competências digitais dos participantes, através da partilha de experiências e plataformas digitais, tendo sido o produto final a criação de um curso de e-learning", destacou Ana Paula Rodrigues Gonçalves em nota remetida à imprensa.