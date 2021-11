MPT defende fim da avaliação do desempenho na Administração Pública

O MTP-Madeira veio hoje a público defender que o SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública "deve ser extinto".

"O SIADAP é o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração, e avalia trabalhadores, dirigentes e serviços", começa por explicar o coordenador regional do MPT.

No entender de Valter Rodrigues este método que "em princípio devia valorizar os bons trabalhadores e dirigentes através de um sistema de quotas para as menções de relevante que têm efeito nas subidas na remuneração", acaba, na prática, por favorecer "o poder dos dirigentes sobre os trabalhadores". Isto porque os referidos dirigentes "não têm quotas de menções, e através da avaliação curricular ocupam as quotas reservadas a trabalhadores".

O líder do MTP-Madeira salienta ainda que "este SIADAP no limite pode fazer com que um dirigente expulse da função pública um trabalhador do qual não goste".

"Os supracitados poderes fazem com que os trabalhadores tendam a fazer o que o chefe manda, em vez de cumprir a lei e zelar pelo interesse público", sublinha.

Valter Rodrigues nota ainda que "existem outros mecanismos para lidar com os maus trabalhadores, como os processos disciplinares por falta de cumprimento dos deveres do trabalhador".