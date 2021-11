Paulo Rosa Gomes acusado de furto qualificado

O ex-presidente da associação de salvamento marítimo SANAS, Paulo Rosa Gomes, vai responder por um crime de furto qualificado cuja sentença deverá ser conhecida no próximo dia 16 de Dezembro.

A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira pela juiza-presidente do colectivo, Ana Rita Barra, na sessão do julgamento de Paulo Rosa Gomes, que decorreu no juízo criminal do Tribunal da Comarca da Madeira, situado no Edifício 2000, no Funchal.

A prova produzida em sede de julgamento levou o tribunal a alterar o crime de peculato de que estava o arguido acusado, para a prática do crime de furto qualificado. A próxima sessão foi agendada para as 14h15 do dia 16 de Dezembro, data em que deverá ser conhecido o acórdão.

Paulo Rosa Gomes vinha acusado pelo Ministério Público da prática do crime de peculato. O caso chegou a tribunal sete anos após as primeiras denúncias de irregularidades.

O antigo presidente do SANAS é suspeito de alagadamente ter desviado cerca de 110 mil euros das contas da associação e arriscava uma pena que, no enquadramento do crime de peculato, poderia chegar aos 8 anos de prisão.